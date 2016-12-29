Изменение стоимости ежемесячной активации транспортной карты в 2017 г.

Уважаемые клиенты!

Министерство труда и социального развития РС(Я) информирует, что стоимость ежемесячной активации транспортного приложения социальной карты в 2017 г. составит 428 руб.

Просим Вас, заблаговременно, не позднее 30 декабря 2016 г. обеспечить наличие денежных средств на счете своей социальной карты в размере — не менее 428 руб.

По вопросам активации транспортного приложения обращайтесь по телефонам 34-22-22, 8-800-100-34-22.