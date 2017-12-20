Изменен состав некоторых постоянных комитетов Ил Тумэна

На XXXIII (очередном) пленарном заседании парламента народные депутаты приняли проект постановления «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Госсобрания (Ил Тумэн) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва».

В связи со сложением полномочий, народный депутат республики Василий Потапов выведен из составов постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике и постоянного комитета по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту.

На основании личного заявления народный депутат Якутии Александр Уаров избран членом постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике.