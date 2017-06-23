Изменен режим работы ряда касс Энергосбыта

С учетом предложений населения Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» изменил режим работы ряда касс в г. Якутск.

25 июня станет рабочим днем для касс, расположенных по адресам:

– ул. Октябрьская, 25, (ТЦ «1000 мелочей»), режим работы – с 11:00 до 16:30;

– ул. П. Алексеева, 6 (ТД «Олонхо»), режим работы – с 10.00 до 17.00;

– ул. Каландаришвили, 25, режим работы – с 10.00 до 17.00.

26 июня в понедельник будут работать (ранее этот день был выходным) следующие кассы:

– ул. Богатырева, 11/3, режим работы – с 10.00 до 18.00. ;

– ул. Бабушкина, 3, режим работы – с 10.00 до 18.00;

– ул. С. Данилова, 3/2, режим работы – с 10.00 до 18.30.

С 26 по 30 июня в Центре обслуживания потребителей (ул. Ф. Попова, 21) продлено время работы касс на один час.

С понедельника по пятницу режим работы ЦОП – с 08.00 до 21.00; в субботу и в воскресенье по прежнему режиму

Напоминаем, что внести платежи за услуги, поставляемые «Якутскэнерго», можно также через сайт энергокомпании:

через личный кабинет (подробнее о регистрации в рубрике «Частным лицам / Личный кабинет»: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

без регистрации (рубрика «Частным лицам / Как оплатить / Оплата банковской картой»: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/credit-card.php).

Справки по тел. контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.