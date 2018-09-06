Издательство «Молодая гвардия» намерено продолжить сотрудничество с Якутией

Об этом сообщила первый заместитель главного редактора «Молодой гвардии» Мария Залесская, выступившая на презентации книг «Максим Аммосов», «Платон Ойунский» и «Михаил Николаев» в ходе работы крупнейшей книжной выставки России.

Традиционно Московская международная книжная выставка-ярмарка собирает во Всероссийском Выставочном центре десятки тысяч гостей и сотни издательств со всего мира. Гиганты книгоиздания презентуют здесь свои новинки, эксперты области оценивают книги, а многочисленные посетители приобретают интересные новинки.

«Издательство существует уже 95 лет, и мы рады, что появилась целая линейка в серии «Жизнь замечательных людей», посвященная великим людям Якутии, — отмечает Мария Залесская. — На сегодняшний день уже вышли три книги в авторстве Олега Сидорова, которые стали своего рода вехой в истории Молодой гвардии и легендарной серии ЖЗЛ».

Мария Залесская сообщила, что издательство надеется на продолжение сотрудничества:

«Уверена, что наша совместная работа продолжится,и мы выпустим не одну еще книгу о великих людях Якутии». При этом первый заместитель главного редактора одного из старейших издательств России рассказала, что выпущенные книги уже нашли заинтересованный отклик у читателей. «Многие проявили большую заинтересованность, потому что впервые услышали эти имена. Благодаря проделанной работе, имена Максима Аммосова, Платона Ойунского и Михаила Николаева уже вошли в общий пантеон великих людей России и мира, так как вся серия ЖЗЛ распространяется не только в России, но и по за рубежом. В частности, мы поставляем книги в библиотеку Конгресса США», — сказала Мария Залесская.

Вадим Эрлихман, редактировавший книги Олега Сидорова, отмечает важность темы личности в истории.

«Их этих книг я узнал много нового и хочу пожелать читателям, чтобы они прочли их. Несомненно, это будет полезно для культурного пространства нашей многонациональной России. Надеюсь, что совместная работа Якутии и Молодой Гвардии продолжится, поскольку в Якутии еще много замечательных и достойных людей – сыновей и дочерей страны, чьими усилиями создавалась наша современность», — считает Вадим Эрлихман.

Как отмечает поэт-переводчик, журналист Михаил Липкин, книга ЖЗЛ о Платоне Ойунском была первой ласточкой.