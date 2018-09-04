Издательство «Бичик» призывает поддержать якутских авторов в интернет-голосовании

С 1 сентября 2018 г. стартовало народное интернет-голосование Межрегионального конкурса «КНИГА ГОДА: Сибирь–Евразия-2018».

В конкурсе, призванном содействовать развитию региональных изданий, Национальная издательская компания «Бичик» им. С.А. Новгородова представила свои издания по номинациям: лучшее издание художественной литературы, лучшая книга для детей и юношества, лучшая учебная книга, лучшая краеведческая книга, лучшая книга по искусству, фотоиздание, лучшее издание нон-фикшн, лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского межкультурного сотрудничества, лучший буктрейлер 2018 года.

Призываем всех жителей Якутии поддержать наших авторов и принять активное участие в голосовании: переходите по ссылке на сайт конкурса и ставьте лайк https://www.bibliosib.ru/prize

Интернет-голосование будет доступно с 1 сентября по 10 сентября 2018 г.