Издатель Городецкий: Деятельность Почты — полный бес#$%дел!

С 30 января издатель газет «Жизнь Якутска», «Криминальная Якутия» и «Московский Комсомолец» в Якутии» Юрий ГОРОДЕЦКИЙ остановил поставки изданий УФПС республики. Теперь жители улусов не смогут приобрести эти еженедельники. Из-за чего сложилась данная ситуация, а также в чем проблема, мы узнали из первых уст.

— Юрий Владимирович, с сегодняшнего дня жители районов не смогут приобрести издаваемые вами газеты, с чем это связано?

— С безобразной работой почты, точнее руководства УФПС Якутии. Чем они там занимаются, вообще непонятно. Они берут у нас на реализацию огромное количество экземпляров, однако оплачивать за проданные тиражи не спешат. Их постоянно, чуть ли не на коленях приходится уговаривать. Мол, ну может, вы с нами рассчитаетесь, может, хотя бы чуток перечислите. Это совершенно унизительная ситуация. Такое ощущение, что мы сотрудничаем не с солидной российской компанией, а людьми, которым на все наплевать. Руководство почты республики, я считаю, вообще профнепригодно. При этом они получают прекрасные зарплаты и премии.

— Признаться, мы далеки от проблем печатных газет. А в чем проблема-то, они ж продают газеты, эти деньги получают, почему рассчитаться-то не могут?

— Это и есть самое странное. Продажи у нас отличные. Деньги почта получает наличкой, однако нам твердят, что денег нет. Мол, все Москва забирает. Бред чистой воды. Самое ужасное, что они монополисты на рынке распространения по улусам. Кроме них никого нет. Они это прекрасно знают, а потому таким наплевательским образом и относятся. И что остается делать? Нам просто пришлось остановить поставки. У нас ведь из-за этого, к примеру, образуются долги перед типографией. Некоторые «либерастские» СМИ внушали народу, что я чуть ли не на халяву печатаюсь. Это не так. Типография выставляет нам коммерческие цены, за все платим.

Из-за такой деятельности сотрудников почты, от них ушли многие издания. Та же газета «Туймаада», к примеру, они давно сняли продажи с УФПС. Это же безобразие. Они уничтожают малый бизнес.

— Вы не пробовали обратиться к руководству уже российской почты?

— Бесполезно. Писем написано было много. Я таких госкомпаний две знаю в стране: «Сбербанк» и «Почта России». У них все устроено против людей, против предпринимателей, это мое личное мнение. Это какой-то колхоз, извините за сравнение. Взять ту же выкладку газет. Они «Якутск вечерний» выкладывают на самое видное место, остальные издания «Жизнь», «Кыым» запихивают в общую массу. Создается ощущение, что у них какие-то тесные «нежные» отношения с теми же «ЯВ». Говорить о конкурентности здесь просто невозможно. Я по этому поводу не раз возмущался, они твердят, что ничего страшного, мол, ваши газеты итак раскупают.

А вы в район съездите, посмотрите. Там у них все газеты вообще под столом лежат. Если человек не спросит, никто и не увидит. Настолько все, повторюсь безобразно, что становится страшно, от такого наплевательского отношения.

— И что же будете делать в такой ситуации?

— Сегодня мы решили обратиться напрямую в администрацию президента России. Владимир Владимирович постоянно твердил о поддержке региональных СМИ, льготах, скидках. Однако, как мы видим, руководство этой компании прилагает все усилия для «угробления» частных изданий. По крайне мере, складывается такое ощущение. Сегодня мы подключили и руководство «Московского Комсомольца» к этой проблеме. Молчать и терпеть уже просто невозможно. Если топ-менеджеры не справляются, значит, их необходимо поменять, принять на работу других.

— Сегодня поставки в улусы приостановлены?

— Мы пытаемся регулировать ситуацию за счет частных предпринимателей, которые возят наши газеты в районы, увеличиваем им количество, ищем новые пути доставки. Одно могу сказать точно, на февраль все отношения с почтой приостановлены.