Издание о животных Якутии может стать лучшей книгой года

В состав делегации Якутии в работе первого съезда Ассамблеи народов Евразии, который прошел в Москве, вошли представители регионального книгопечатания.

«В ходе круглого стола Ассамблеи, посвященного переводу книг, Якутия предложила возобновить практику подготовки квалифицированных переводчиков, поскольку эта проблема в последние ощущается довольно остро не только в нашей республике, но и по всей России, — рассказывает главный редактор Национального книжного издательства «Бичик» Валерий Луковцев. – Мы считаем, что такие идеи необходимо поддерживать на государственном уровне».

Инициативу якутской стороны в ходе работы круглого стола поддержал представитель Литературного института имени М.Горького.

Выдающийся поэт, писатель-литературовед Олжас Сулейменов в ходе круглого стола отметил, что для дальнейшего развития литературы необходимо сохранение духовного родства. «Мы полностью согласны с такой позицией», — говорит Валерий Луковцев.

Главред «Бичик» Валерий Луковцев и поэт Иван Мигалкин приняли участие в Круглом столе по приглашению организаторов, которые отметили вклад книгоиздателей Якутии в развитие литературы народов России. В качестве примера организаторы отметили книгу издательства «Бичик» «Животные Якутии», в которой отражены самые последние и «свежие» сведения от ведущих ученых о животном мире Якутии. Это издание вошло в шорт-лист «Лучшие книги года», составленный по итогам работы экспертных советов Ассоциации книгоиздателей России. Результаты будут объявлены на Главном книжном фестивале страны, который пройдет с 3 по 6 июня на Красной площади в Москве.

Справка:

«Животные Якутии» это уникальная, отлично оформленная энциклопедия содержит 7 разделов, охватывает основные классы царства животных: бабочки, жуки, пресноводные рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Кроме того приведены факты животного мира познавательного характера. Здесь можно прочитать про морфологическое описание вида, его образ жизни, эндемика, исчезающие и малочисленные виды, занесенные в Красные книги Якутии и России. Книга оригинально проиллюстрирована красочными фотографиями. Здесь можно найти познавательную информацию не только о самих животных, но и его поведениях и повадках.

Именной указатель книги позволит читателю быстро и легко найти интересующий вид.