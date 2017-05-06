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Политика
6 мая 2017, 21:56
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Издан Указ Ил Дархана, направленный на совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения

В целях реализации государственной политики, направленной на дальнейшее совершенствование организации, внедрение новых форм оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения в целях максимальной ее доступности в Республике Саха (Якутия) п о с т а н о в л я ю:

  1. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Охлопков М.Е.):

1.1. До 01 июля 2017 года разработать мероприятия по созданию гериатрических участков для оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам старшего поколения.

1.2. Внедрить до 01 сентября 2017 года дистанционное медицинского обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны.

1.3. Создать до 31 декабря 2017 года систему медицинского патронажа пациентов пожилого и старческого возраста.

  1. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.) до 01 сентября 2017 года подготовить и внести в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект закона Республики Саха (Якутия) «О мерах по профилактике преждевременного старения и достижению активного долголетия граждан Республики Саха (Якутия)».
  2. Контроль за исполнением данного Указа оставляю за собой.
  3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия)   Е.Борисов

 

Г. Якутск

5 мая 2017 года

№ 1871

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