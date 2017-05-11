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11 мая 2017, 17:46
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Издан первый иллюстрированный путеводитель по Якутии

фото: Светлана ПАВЛОВА / из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Ученые Института естественных наук СВФУ рассказали о выходе в свет уникального издания – иллюстрированного путеводителя по Якутии. Как сообщает его составитель, доцент ИЕН Светлана Иванова, справочник станет незаменимым помощником в путешествиях по обширной территории северного края.

«Иллюстрированный путеводитель – уникальный проект, где собрана достоверная информация о достопримечательностях, гостиницах, пунктах питания во всех 33 районах республики. Аналогов справочника не существует», – делится доцент Института естественных наук СВФУ Светлана ИВАНОВА.

По ее информации, для каждого улуса Якутии дана карта с указанием конкретных мест, которые стоит посетить, практическими советами и описаниями, фотографиями. «От Нерюнгри до Тикси, от Мирного до Черского – туристы найдут все, что есть интересного, что можно посмотреть и где можно отдохнуть. В путеводителе представлена информация о турмаршрутах, турбазах, гостиницах, музеях, исторических местах, достопримечательностях, памятниках природы всех районах и городах Якутии», – сообщает доцент.

Составитель рассказала, что сбор информации проводился через районные администрации. «Справочник вышел на русском языке при поддержке издательства «Бичик», имеет удобный формат, который поместится в кармане. С проектом путеводителя мы получили диплом Дальневосточного книжного форума «Печатный двор» в номинации «Словари, справочники, путеводители» в 2016 году в городе Владивостоке. Уверена, путеводитель станет верным помощником не только для гостей республики, но и для наших земляков», – отмечает Светлана Иванова.

Исследователь рассказала, что на данный момент начата работа по составлению атласа Намского района, включающий информацию о всех его наслегах. Напомним, ученые федерального университета уже разработали 12 краеведческих атласов локального уровня и учебных пособий «Родной край». «Эти книги помогут узнать географию, историю и особенности народной культуры Якутии, понять истоки местных традиций», – считает она.

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Источник: Александра КУРЧАТОВА, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета
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