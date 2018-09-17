Избраны вице-спикеры Якутской городской Думы

Помимо Председателя Якутской городской Думы, которым стал предприниматель Альберт Семенов, сегодня, на первой сессии нового созыва столичного парламента, избраны его заместители.

1-м заместителем Председателя Гордумы избрана Евдокия Евсикова, до этого являвшаяся заместителем мэра Якутска по социальным вопросам. Она, как и Альберт Семенов, будет работать на постоянной основе. Напомним, Евсикова избрана в Гордуму по общегородскому списку партии «Единая Россия».

Вице-спикером на непостоянной основе избран генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов, представляющий партию «Гражданская платформа», являющийся лидером реготделения указанной партии.

Таким образом, Александра Саввинова сменил Альберт Семенов (ЕР), Марину Силкину — Евдокия Евсикова (ЕР), Семена Филиппова — Анатолий Кырджагасов (ГП).

В общем итоге можно задуматься о том, что в лицах некоторых опытных политиков, вошедших в руководство Гордумы, новая мэрия получила более чем серьезную оппозицию.