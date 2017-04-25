Избраны представители общественности в квалификационную коллегию судей Якутии

Парламентарии Якутии избрали представителей общественности в квалификационной коллегии судей республики

В ходе двадцать восьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), состоявшегося 25 апреля 2017 года, народные депутаты республики избрали представителей общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия).

Напомним, что в состав квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) входят 20 человек: 13 судей и семь представителей общественности, которые назначаются Государственным Собранием (Ил Тумэн).

Из представленных кандидатур народные депутаты в ходе тайного голосования избрали семь представителей общественности в квалификационной коллегии судей Якутии. Как сообщила председатель счётной комиссии, председатель мандатной и регламентной комиссии Госсобрания (Ил Тумэн) Марфа ФИЛИППОВА, больше всех голосов набрали и представителями общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) избраны Надежда АРГУНОВА (38 голосов), Алексей ОКОРОКОВ (36 голосов), Алексей КОРНИЛОВ (35 голосов), Владимир ГРИЦЕНКО (32 голоса), Руслан ИВАНОВ (32 голоса), ПОПОВ Михаил (31 голос) и ПОПОВ Василий (29 голосов).

Источник: Парламентарии Якутии избрали представителей общественности в квалификационной коллегии судей республики В ходе двадцать восьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), состоявшегося 25 апреля 2017 года, народные депутаты республики избрали представителей общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия). Напомним, что в состав квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) входят 20 человек: 13 судей и семь представителей общественности, которые назначаются Государственным Собранием (Ил Тумэн). Из представленных кандидатур народные депутаты в ходе тайного голосования избрали семь представителей общественности в квалификационной коллегии судей Якутии. Как сообщила председатель счётной комиссии, председатель мандатной и регламентной комиссии Госсобрания (Ил Тумэн) Марфа ФИЛИППОВА, больше всех голосов набрали и представителями общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) избраны Надежда АРГУНОВА (38 голосов), Алексей ОКОРОКОВ (36 голосов), Алексей КОРНИЛОВ (35 голосов), Владимир ГРИЦЕНКО (32 голоса), Руслан ИВАНОВ (32 голоса), ПОПОВ Михаил (31 голос) и ПОПОВ Василий (29 голосов).