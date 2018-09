Избранный мэр Якутска принимает поздравления

View this post on Instagram

Дорогие горожане, друзья, соратники, моя команда, Я выражаю вам всем огромную благодарность за веру и победу! Вместе мы доказали, что выбор есть! Я хочу сказать СПАСИБО каждому избирателю. Ночь с 9 на 10 сентября перевернула многое. Было невероятно осознавать степень доверия горожан. Для меня и моей команды был важен и дорог каждый голос. Эта ПОБЕДА носит общий характер, потому что вы создали этот момент, и он принадлежит вам. #Победа принадлежит каждому, кто отдал свой голос за меня. Это ваш день. Это ваш праздник. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Перемены начинаются прямо сейчас. У нас один город и #вместе мы сделаем его лучше.