Избранный мэр Якутска принимает поздравления

Якутская ТИК завершила обработку протоколов УИКов — на выборах мэра столицы республики победила Сардана Авксентьева. За кандидата от «Партии возрождения России» отдали голоса 39,98% избирателей или 32 911 человек
Победившая на выборах мэра Якутска Сардана Авксентьева пишет:
sardanaavksentieva Дорогие горожане, друзья, соратники, моя команда,
Я выражаю вам всем огромную благодарность за веру и победу!
Вместе мы доказали, что выбор есть!
Я хочу сказать СПАСИБО каждому избирателю.
Ночь с 9 на 10 сентября перевернула многое. Было невероятно осознавать степень доверия горожан.
Для меня и моей команды был важен и дорог каждый голос. Эта ПОБЕДА носит общий характер, потому что вы создали этот момент, и он принадлежит вам.
#Победа принадлежит каждому, кто отдал свой голос за меня. Это ваш день. Это ваш праздник.
Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Перемены начинаются прямо сейчас. У нас один город и #вместе мы сделаем его лучше.
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Дорогие горожане, друзья, соратники, моя команда, Я выражаю вам всем огромную благодарность за веру и победу! Вместе мы доказали, что выбор есть! Я хочу сказать СПАСИБО каждому избирателю. Ночь с 9 на 10 сентября перевернула многое. Было невероятно осознавать степень доверия горожан. Для меня и моей команды был важен и дорог каждый голос. Эта ПОБЕДА носит общий характер, потому что вы создали этот момент, и он принадлежит вам. #Победа принадлежит каждому, кто отдал свой голос за меня. Это ваш день. Это ваш праздник. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Перемены начинаются прямо сейчас. У нас один город и #вместе мы сделаем его лучше.
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