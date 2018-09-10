Избранный мэр Якутска принимает поздравления

Якутская ТИК завершила обработку протоколов УИКов — на выборах мэра столицы республики победила Сардана Авксентьева. За кандидата от «Партии возрождения России» отдали голоса 39,98% избирателей или 32 911 человек

Победившая на выборах мэра Якутска Сардана Авксентьева пишет:

sardanaavksentieva Дорогие горожане, друзья, соратники, моя команда,

Я выражаю вам всем огромную благодарность за веру и победу!

Вместе мы доказали, что выбор есть!

Я хочу сказать СПАСИБО каждому избирателю.

Ночь с 9 на 10 сентября перевернула многое. Было невероятно осознавать степень доверия горожан.

Для меня и моей команды был важен и дорог каждый голос. Эта ПОБЕДА носит общий характер, потому что вы создали этот момент, и он принадлежит вам.

#Победа принадлежит каждому, кто отдал свой голос за меня. Это ваш день. Это ваш праздник.

Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Перемены начинаются прямо сейчас. У нас один город и #вместе мы сделаем его лучше.