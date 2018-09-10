Избранный депутат Виктор Федоров: Ваше доверие оправдаю!

Виктор ФЕДОРОв, вновь избранный депутатом Ил Тумэна, благодарит своих избирателей через соцсеть. Благодарю всех избирателей «Поярковского» округа города Якутска за поддержку моей кандидатуры на выборах в Государственное собрание «Ил Тумэн»! Ваше доверие оправдаю! Источник: Соцсеть

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