Избранный депутат Виктор Федоров: Ваше доверие оправдаю!

Виктор ФЕДОРОв, вновь избранный депутатом Ил Тумэна, благодарит своих избирателей через соцсеть.
Благодарю всех избирателей «Поярковского» округа города Якутска за поддержку моей кандидатуры на выборах в Государственное собрание «Ил Тумэн»!
Ваше доверие оправдаю!
Источник: Соцсеть
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