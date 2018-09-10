Избранный депутат Иван Слепцов: Барха махтал!

Ректор ЯГСХА, избранный депутат Ил Тумэна Иван СЛЕПЦОВ пишет в соцсети:
Уважаемые мои избиратели, друзья и члены моей команды! Мы убедительно Победили! Всем большое спасибо за поддержку и доверие! Впереди нас ждёт большая и интересная работа! Барыгытыгар барха Махтал!
Источник: Соцсеть
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