Избранный депутат Иван Слепцов: Барха махтал!

Ректор ЯГСХА, избранный депутат Ил Тумэна Иван СЛЕПЦОВ пишет в соцсети: Уважаемые мои избиратели, друзья и члены моей команды! Мы убедительно Победили! Всем большое спасибо за поддержку и доверие! Впереди нас ждёт большая и интересная работа! Барыгытыгар барха Махтал! Источник: Соцсеть

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