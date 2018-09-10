Избранный депутат Дмитрий Семенов благодарит своих избирателей

Дмитрий СЕМЕНОВ пишет в своем фейсбуке:
Прошли выборы, сделан правильный выбор.
Огромное спасибо всем, кто был со мной в эту избирательную кампанию – моей команде, родным, землякам, коллегам, соратникам.
Мы получили хорошие результаты в ходе открытой конкурентной борьбы. По предварительным данным по Заложному округу всего проголосовало 12973 избирателей, из них 7070 (54,5%) отдали свои голоса за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за мою кандидатуру. Заслужить доверие большинства жителей Заложного округа – это очень большая честь для меня.
Благодарю Вас за неравнодушие, желаю всем счастья, добра и благополучия!
Источник: Социальная сеть.
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