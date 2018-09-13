Избранный депутат Альберт Семенов: Вместе на благо Якутска!

Дорогие мои избиратели, жители Автодорожного и Сайсарского округов!

Я очень взволнован и тронут тем, что на прошедших выборах в Якутскую городскую Думу получил ваше высокое доверие и большую поддержку!

Нынешние выборы были уникальными – мы выбирали главу республики, депутатов законодательного собрания Ил Тумэн, выбирали мэра столицы и депутатов представительного собрания Якутска. То, как люди голосовали, как подошли ответственно к моменту выбора доказывает, что у нас в республике есть гражданское общество, которое, вне всякого сомнения, повлияло на то, что прошедшие в минувшее воскресенье выборы можно считать честными, открытыми и максимально прозрачными. Начиная с прошедшего в апреле предварительного голосования (праймериз) именно это одобрение и поддержка с вашей стороны ощущалась на каждой нашей встрече. А провели мы, кандидаты от «Единой России», огромное количество встреч единой командой!

Как и обещал, я с первых дней своего избрания начну активную работу в качестве вашего представителя в Городской Думе (http://sakhalife.ru/albert-semenov-ya-chuvstvuyu-vashu-podderzhku/). Да, есть много вопросов, много наказов, и ваши пожелания и напутствия, ваши конкретные предложения станут основой моей будущей работы в составе депутатского корпуса столицы нашей республики. И вдвойне волнительно, что вы, дорогие избиратели, оказав партии «Единая Россия» огромное доверие, посчитали, что именно мы, выдвинутые от партии, в состоянии решить проблемы и насущные вопросы повседневной жизни столицы республики. По итогам выборов партия «Единая Россия» получила 17 из 30 мандатов в составе Городской думы.

И как человек, как горожанин, как избранный депутат городской Думы я от всего сердца благодарю вас за поддержку и доверие! Я уверен, во взаимодействии с вами мы в состоянии решить любые задачи, стоящие перед округом, городом, республикой! Дорогие жители города Якутска, я уверен, наш город будет процветать!

ВМЕСТЕ НА БЛАГО ЯКУТСКА!