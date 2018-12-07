Избрана председатель Лиги женщин Якутска

Ротация руководства Лиги женщин Якутска произошла по итогам кадровых назначений Айсена НИКОЛАЕВА. Елена БОРИСОВА – предыдущий лидер женщин-общественников столицы, возглавила министерство здравоохранения Якутии, покинув общественный пост. Выборы нового председателя Лиги женщин состоялись 6 декабря, кандидатура Туяры КОНСТАНТИНОВОЙ поддержана членами совета «единогласно».

Туяра КОНСТАНТИНОВА, председатель Лиги женщин города Якутска:

— В декабре Лига женщин традиционно подводит итоги уходящего года. 20 декабря на Бале Лиги в банкетном зале «Ника» мы озвучим имена победителей ежегодного смотра-конкурса «Лучший женсовет». На следующей неделе торжественно запустим наш первый краундфандинговый проект «Мягкая детская комната» на территории спортивного комплекса «Дохсун». Пользуясь случаем, сердечно благодарю всех наших друзей и партнеров, с помощью которых реализуются наши инициативы, очень нужные социальные городские проекты. В 2019 году планируем уделить особое внимание обучению наших активистов социальному проектированию, примем участие в конкурсах Фонда президентских грантов, сфокусируемся на работе по защите прав женщин и многодетных семей.