Избран председатель Общественной палаты Якутии третьего состава

В ходе первого пленарного заседания Общественной палаты Республики Саха (Якутия) третьего состава 25 июля председателем Палаты избран Алексей СЕРГУЧЁВ. Предложенную кандидатуру единогласно поддержали присутствующие 59 членов Общественной палаты республики.

«Нам предстоит три года работы. Хотелось бы, чтобы они сопровождались активным участием каждого из нас в работе Палаты, многими инициативами, направленными на решение проблемных вопросов, выработкой деловых предложений по решению приоритетных задач социально-экономического, культурного и общественного развития нашей республики. Считаю, что самое главное – это уважение и доверие друг к другу», – сказал Алексей Сергучёв, обращаясь к членам общественной палаты Якутии со словами благодарности за поддержку и высокое доверие.

Из Москвы по конференц-связи новый состав Общественной палаты приветствовал глава Якутии Егор БОРИСОВ. Ил Дархан отметил, что деятельности Общественной палаты уделяется особое внимание. «В республике создан большой объём институтов гражданского общества. Координирующая роль между гражданами, общественными организациями, органами государственной и муниципальной власти республики сегодня отводится Общественной палате республики», – заметил он.

Егор Борисов подчеркнул, что Палата активно влияет на общественно-политическую ситуацию в республике, решает задачи по консолидации гражданского общества и призвал продолжить работу по мобилизации общественности республики. Глава выразил уверенность, что работа Общественной палаты нового состава будет содействовать эффективному диалогу между властью и обществом.

Пленарное заседание продолжается. В ходе мероприятия будут избраны заместители председателя Палаты, утверждены комиссии и их председатели. Также члены Палаты изберут из своего состава Совет Общественной палаты Республики Саха (Якутия).