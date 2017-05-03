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3 мая 2017, 16:23
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Избран председатель Квалификационной коллегии судей Якутии

28 апреля 2017 г. прошло организационное заседание Квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) ее нового состава, на котором Судья Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Игорь НИКОЛАЕВ избран председателем. Заместителями председателя Квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) избраны судья Верховного суда Республики Саха (Якутия) Алексей КУЛАГИН и судья Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) Нина Исакова.
2 мая 2017 года председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр КИМ-КИМЭН на планерном совещании Конституционного суда республики искренне поздравил Игоря Николаева с избранием на должность председателя Квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) и пожелал ему успехов в ответственной деятельности. «Должность председателя Квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) требует не только высочайшей квалификации и богатого опыта, но и высоких деловых и нравственных качеств. Убежден, что в своей деятельности Вы, как и прежде, будете неизменно руководствоваться принципом верховенства Закона и защиты прав граждан, служить интересам укрепления и развития судебной системы, а Ваш профессиональный опыт, энергия и организационные способности позволят Вам добиться значительных достижений на этом ответственном посту и содействовать консолидации судейского сообщества на основе высокого профессионализма и ответственности», — сказал Александр Ким-Кимэн.
Он отметил, что Николаев Игорь Игнатьевич за период своей работы в судебной системе дважды избирался членом Совета судей Республики Саха (Якутия) и делегатом Всероссийского съезда судей Российской Федерации. Является судьей высшего квалификационного класса, заслуженным юристом Республики Саха (Якутия), награжден орденом «Святитель Иннокентий», медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации II степени», почетный гражданин Сунтарского и Таттинского районов Республики Саха (Якутия).
В соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации формируется по следующим нормам представительства: от судей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа — два судьи; от судей арбитражного суда субъекта Российской Федерации — пять судей; от судей гарнизонных военных судов — один судья; от судей районных судов — три судьи; от судей конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации — один судья; от мировых судей — один судья; семь представителей общественности; один представитель президента Российской Федерации.
Судьи в состав квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации избираются тайным голосованием на конференции судей в порядке, определяемом этой конференцией.
Избрание судей в состав квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации вместо выбывших в период между конференциями производится советом судей субъекта Российской Федерации.
Представители общественности в квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации назначаются законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Представитель президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации.

СПРАВКА
Состав Квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия):
Аринчёхина Аэлита Юрьевна – Судья Арбитражного суда РС (Я);
Васильева Валентина Гаврильевна – Судья Верховного суда РС (Я);
Васильева Анна Борисовна – Судья Арбитражного суда РС (Я);
Гуляева Анна Валерьевна – Судья Арбитражного суда РС (Я);
Исакова Нина Николаевна – Судья Арбитражного суда РС (Я);
Каратаев Анатолий Николаевич – Судья Якутского городского суда РС (Я);
Кулагин Алексей Алексеевич – Судья Верховного суда РС (Я);
Кукушкин Михаил Валерьевич – Судья Якутского гарнизонного военного суда;
Михайлов Афанасий Вячеславович – Судья Томпонского районного суда РС (Я);
Николаев Игорь Игнатьевич – Судья Конституционного суда РС (Я);
Хорулинская Валентина Макаровна – Судья Якутского городского суда РС (Я);
Христофорова Елена Афанасьевна – Мировой судья с/у № 19 Мирнинского района РС (Я);
Эверстова Раиса Ильинична – Судья Арбитражного суда РС (Я);
Хохрин Виктор Николаевич – Главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия);
Аргунова Надежда Петровна – Представитель от общественности;
Гриценко Владимир Иванович – Представитель от общественности;
Иванов Руслан Николаевич – Представитель от общественности;
Корнилов Алексей Дмитриевич – Представитель от общественности;
Окороков Алексей Алексеевич – Представитель от общественности;
Попов Василий Иванович – Представитель от общественности;
Попов Михаил Михайлович – Представитель от общественности.

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Источник: Секретариат Конституционного суда Республики Саха (Якутия)
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