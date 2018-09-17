Избран новый спикер Якутской городской думы

Председателем Якутской городской Думы избран большинством голосов Семенов Альберт Никандрович.

За него отдали голоса 19 депутатов, против проголосовали 6.

Справка:

Семенов Альберт Никандрович родился в 1970 г. в Якутске.

Учился в сайсарских школах № 14 и № 20.

В 1989-91 годах проходил службу в Советской Армии, Сибирский ВО, войска связи.

Высшее образование получал в Московском горном институте, ЯГУ по специальностям: «Бакалавр геологии», «Горный инженер».

В 2008 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ с присвоением квалификации «Менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное управление», специализация — «Управление развитием региона».

Кандидат экономических наук. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Управление формированием и реализацией инвестиционных проектов в северном регионе».

С 1998 по 2001 гг. – директор ООО «Ал-Ус» (официальный дилер Челябинского завода дорожно-строительных машин в РС(Я)).

С 2002 по 2006 гг. – директор МУ «Городской центральный парк культуры и отдыха».

Дважды избирался депутатом Городского Собрания (Окружного Совета) по Сайсарскому избирательному округу.

С 2000 г. — председатель Якутского городского общественно-политического движения «Горожанин».

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.

Награжден президентом РС(Я) почетным знаком «2000 добрых дел», почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн), грамотами Администрации г.Якутска, Городского Собрания депутатов г. Якутска, общественных организаций г. Якутска, орденом «Меценат» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия», орденом «Лидер российской экономики» международного форума «Мировой опыт и экономика России».

Член ВПП «Единая Россия».

Женат, воспитывает детей.