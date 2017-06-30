Избран новый состав набсовета АК «АЛРОСА»

Акционеры «АЛРОСА» на годовом общем собрании избрали наблюдательный совет компании в новом составе. Об этом сообщает Sakhanews.ru со ссылкой на ТАСС.

В набсовет вошли президент компании Сергей Иванов, независимые директора — председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, Валентина Лемешева, Мария Гордон и Олег Федоров.

В набсовет также избраны директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр финансов Антон Силуанов, глава Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков, генеральный директор ООО «УК РФПИ» Кирилл Дмитриев.

Республику Саха (Якутия) в набсовете представляют ее глава Егор Борисов, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) Сергей Местников, заместитель главы администрации Мирнинского района Республики Саха (Якутия) Георгий Башарин, депутат Государственной думы РФ Галина Данчикова.

Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО за 2017 год утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».