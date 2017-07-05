Избран новый председатель якутского отделения «Всероссийское педсобрание»

В Якутске 4 июля состоялась конференция Якутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». Приняло участие 53 делегата районных отделений ВПС из 23 улусов, среди которых руководители муниципальных органов управлений образованием, образовательных организаций, педагогические работники, общественные деятели.

Всероссийское педагогическое собрание является самой мощной общественной силой в системе образования. Сегодня эта организация фактически выполняет роль ядра по обновлению и развитию российского образования.

С отчетом о проделанной работе выступила д.п.н., профессор Феодосия Габышева, первый заместитель министра образования и науки РС(Я), председатель ЯРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание».

Якутское отделение ВПС – инициатор и организатор многих позитивных преобразований. Среди конкретных мероприятий, организованных ВПС, можно назвать проведение в 2010 г. Года учителя; создание Дома учителя, заложение сквера и памятников Учителю; усыновление и опека детей-сирот в целях защиты малокомплектных школ; возрождение военно-патриотических клубов, норм ГТО, оценок за дисциплину и института наставничества молодых педагогов с оплатой труда наставников; предложение о финансировании повышения квалификации педагогов; учреждение новой детской общественной организации «Юность Якутии»; формирование педагогического кадрового резерва; помощь молодым педагогам в решении жилищного вопроса путем льготного ипотечного кредитования. Так, при содействии ВПС в программе «Обеспечение качественным жильем на 2012–2016 годы» в 2013 г. приняло участие 33 муниципальных образования, 186 учителей улучшили жилищные условия.

Самой большой победой ВПС является увеличение зарплаты учителей и воспитателей в 2012 г.

Сегодня ВПС активно работает над созданием в республике первого детского Кванториума.

Выступившие отметили, что якутское отделение ВПС работает с российским сообществом в тесном сотрудничестве с начала его деятельности. На всероссийских съездах и конференциях ВПС не раз отмечено, что якутское отделение – самое активное и мощное, работающее на поддержку учителя с большой отдачей.

В завершение конференции состоялись перевыборы. Феодосия Васильевна предложила избрать председателем ВПС Марию Петрову, к.п.н., директора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Делегаты конференции единогласно проголосовали за ее кандидатуру. Мария Петровна успешно выполняла обязанности заместителя председателя ВПС, является инициатором многих предложений, таких как повышение зарплаты педагогов дополнительного образования, необходимость поддержки малокомплектных северных школ и др.

Кроме того, на конференции избраны состав совета и контрольно-ревизионной комиссии ВПС.