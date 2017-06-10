Избран новый председатель республиканского отделения Аграрной партии

Сегодня, 10 июня 2017 года в г. Якутск прошла отчетно-выборная конференция Якутского регионального отделения ВПП «Аграрная партия России». Для участия в работе конференции от 28 местных отделений партии избраны 37 делегатов.

На повестке дня очередной конференции были рассмотрены следующие вопросы:

Отчет о работе Совета ЯРО ВПП «Аграрная партия России; Отчет председателя ревизионной комиссии ЯРО ВПП «Аграрная партия России; Выборы председателя ЯРО ВПП «Аграрная партия России; Выборы членов ревизионной комиссии ЯРО ВПП «Аграрная партия России; О составе Совета ЯРО ВПП «Аграрная партия России.

По итогам обсуждений и выступлений, проделанной работе Совета была дана положительная оценка. Обновлен состав ревизионной комиссии, избраны 25 членов Совета партии (руководители районных управлений сельского хозяйства и сельхозпредприятий, главы фермерских хозяйств и т.д.).

На основании тайного голосования, единогласным решением делегатов конференции Якутское региональное отделение Аграрной партии возглавил генеральный директор ГУП ФАПК «Туймаада» Александр Гаврильевич ВАСИЛЬЕВ.

Александра Гаврильевича с избранием на должность председателя поздравили первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) — министр сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я) Петр АЛЕКСЕЕВ и делегаты конференции.