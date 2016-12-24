Избран главный якутский единоросс

Большинством голосов делегатов отчетно-выборной конференции Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр НОГОВИЦЫН вновь избран секретарем.

24 декабря якутские партийцы провели свое итоговое мероприятие.

Второй кандидат — директор государственного бюджетного учреждения РС(Я) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена», народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн), Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Дмитрий СЕМЕНОВ набрал 20 голосов кандидатов.

После подсчета голосов, Александр НОГОВИЦЫН выразил слова благодарности за оказанное доверие.

— Со своей стороны обещаю поддержку каждой инициативе, направленной на повышение эффективности работы регионального отделения нашей партии, на успех членов партии.

В предстоящем 2017 году нам предстоит сконцентрировать усилия по трем основным направлениям деятельности органов управления и членов регионального и местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Деятельность любой политической партии, а партии власти в особенности, заключается не в том, чтобы подменять собою государство и исполнять его функции, а в том, чтобы инициировать важные для населения проекты и добиваться их решения.

Мы постоянно должны помнить, что партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является политическим ресурсом президента России В.В.ПУТИНА, а Якутское региональное отделение – политическим ресурсом главы Республики Саха (Якутия) Е.А.БОРИСОВА. Мы обязаны учитывать, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является правящей партией в ближайшие пять лет. Мы должны содействовать руководству республики в решении социально-экономических проблем. Интересы республики в целом должны быть выше наших личных амбиций и местных интересов.

Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»