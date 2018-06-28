Избран главный якутский единоросс

28 июня состоялась конференция Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Единогласным решением делегатов конференции, тайным голосованием на альтернативной основе, Сахамин АФАНАСЬЕВ избран секретарем ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». — Выражаю благодарность за ваше доверие. Готов работать во благо партии, Якутии и Российской Федерации! Сахамин Миланович поблагодарил Александра НОГОВИЦЫНА за проделанную работу в течение последних трех лет. Напомним, Александр НОГОВИЦЫН добровольно сложил свои полномочия в начале июня этого года. Источник: http://yakut.er.ru/news/2018/6/28/sahamin-afanasev-izbran-sekretarem-yaro-partii-edinaya-rossiya/

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