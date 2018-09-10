Избран глава Момского улуса

Первый заместитель председателя Государственного комитета по делам Арктики Иван ПАВЛОВ на выборах главы МР «Момский район» набрал 81,45%.
Самовыдвиженец Мариянна ДЯГИЛЕВА набрала 18,55%.
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Первый заместитель председателя Государственного комитета по делам Арктики Иван ПАВЛОВ на выборах главы МР «Момский район» набрал 81,45%.
Самовыдвиженец Мариянна ДЯГИЛЕВА набрала 18,55%.
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