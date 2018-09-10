Избран глава Малыкая

9 сентября 2018 года в Малыкае Нюрбинского улуса состоялись выборы главы. Им стал Леонид УШКАНОВ, ранее исполнявший обязанности главы Бордонского наслега Нюрбинсокго улуса. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82