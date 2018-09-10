Избран глава Малыкая

9 сентября 2018 года в Малыкае Нюрбинского улуса состоялись выборы главы.
Им стал Леонид УШКАНОВ, ранее исполнявший обязанности главы Бордонского наслега Нюрбинсокго улуса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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9 сентября 2018 года в Малыкае Нюрбинского улуса состоялись выборы главы.
Им стал Леонид УШКАНОВ, ранее исполнявший обязанности главы Бордонского наслега Нюрбинсокго улуса.
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