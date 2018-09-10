Избран депутат от Вилюйского улуса

Им стала Нюргуяна ЗАХАРОВА, заместитель генерального директора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ» по экономике и финансам, выдвинутая «Единой Россией». По данным SakhaLife, у нее отрыв более 600 голосов.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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Им стала Нюргуяна ЗАХАРОВА, заместитель генерального директора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ» по экономике и финансам, выдвинутая «Единой Россией». По данным SakhaLife, у нее отрыв более 600 голосов.
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