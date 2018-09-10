Избран депутат от Национального Северного округа

Депутатом Ил Тумэна от Национального Северного одномандатного избирательного округа № 33 избран Иван Иванович АНДРЕЕВ, советник генерального директора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ». В том числе, в Анабарском улусе за него проголосовали 1066 избирателей, что составило 81,56%. В Саккырыре за него отдали 632 голоса, что составляет 82%.