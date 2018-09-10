Избран депутат от Набережного округа столицы

Депутатом Ил Тумэна от Набережного округа столицы стала Мария ХРИСТОФОРОВА, генеральный директор медиа-группы «Ситим», выдвинутая партией «Гражданская платформа». Мария Христофорова выиграла с отрывом в 633 голоса, сообщает ее штаб.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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