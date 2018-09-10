Избран депутат от Центрального округа столицы

Депутатом Ил Тумэна от Центрального одномандатного округа Якутска избрана Алена АТЛАСОВА, действующий депутат Ил Тумэна, сопредседатель регионального Общероссийского народного фронта. Она была выдвинута партией «Единая Россия». Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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