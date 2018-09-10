Избран депутат Ил Тумэна от Олекминского улуса

Им стал самовыдвиженец Арсентий НИКОЛАЕВ, более 20 лет работавший главой эвенкийского национального наслега Тяня, сейчас возглавляющий родовую кочевую общину «Тяня». За него, по предварительным данным, проголосовали 3 085 избирателей.

Предприниматель Николай ЕФИМОВ-ВЛАДИМИРОВ, генеральный директор ООО «Кладовая Олекма», выдвинутый «Единой Россией» оказался на втором месте с 2 688 голосами.

Третьим стал самовыдвиженец, научный сотрудник Института физико-технических проблем севера СО РАН Николай ХАРБИН – 2 290 голосов.

Это предварительные данные выборов по одномандатному округу в Ил Тумэн.