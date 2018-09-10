Избран депутат Ил Тумэна от Мухтуйского округа

Кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Родион ЗОРИН, по предварительным данным, победил на выборах депутатов Ил Тумэн в Мухтуйском одномандатном избирательном округе №23.

В округе, куда входят часть Ленского и Мирнинского районов, Родиону Зорину удалось завоевать голоса более 48% избирателей. В поддержку его ближайшего соперника, кандидата от КПРФ и экс-призера Олимпийских игр Александра ИВАНОВА, высказались 23% пришедших на выборы мирнинцев и ленчан.