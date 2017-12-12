Избитый житель Олекминска застрелил обидчика

Прокуратура Олекминского района поддержала государственное обвинение по уголовное делу в отношении гр. К. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В судебном заседании установлено, что подсудимый, в апреле текущего года в ночное время суток, получив в ходе драки возле одного из кафе города телесные повреждения, придя к себе домой, взял из сейфа самозарядный карабин «Тигр» и на своей автомашине Ниссан «Сафари» с целью мести поехал искать лиц, причинивших ему телесные повреждения, среди которых был его знакомый С.

Впоследствии увидев указанных лиц на центральной улице г.Олекминска возле одного из магазинов, подсудимый, остановив автомашину на дороге и вытащив карабин, произвел один прицельный выстрел в гр. С.

В результате огнестрельного пулевого сквозного ранения с повреждением почки и селезенки, сопровождавшегося обильной кровопотерей, потерпевший через непродолжительное время скончался в хирургическом отделении ГБУ РС(Я) «Олекминская ЦРБ».

С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 7 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, и может быть обжалован сторонами.