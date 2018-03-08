Избирательные комиссии Якутии начали поквартирный обход

В Якутии члены избирательных комиссий начали поквартирный и подомовой обход, чтобы лично проинформировать избирателей о предстоящих выборах Президента России.

Это организовано для того, чтобы максимальное количество людей узнали о выборах, о своих избирательных участках, а также о своих правах и возможностях.

Впервые члены участковых избирательных комиссий не будут разносить пригласительные по почтовым ящикам, а постараются, по возможности, провести максимальный поквартирный обход.

Члены избирательных комиссий ни в коем случае не должны агитировать. Обход по квартирам продолжится вплоть до дня голосования, сообщает официальный сайт Центризбиркома Якутии.