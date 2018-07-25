Избиратели смогут проголосовать по месту нахождения

Сегодня, 25 июля, стартует прием заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения. Это означает, что на предстоящих 9 сентября выборах любой избиратель, который проживает в Якутии, но в день выборов будет находиться не по месту жительства, а к примеру, в соседнем районе республики, сможет проголосовать на любом удобном для него избирательном участке. Таким способом отдать свой голос можно будет за кандидата в главы Якутии и народных депутатов республики VI созыва.

Подать заявление для голосования можно во всех территориальных избирательных комиссиях, подразделениях МФЦ, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). А с 29 августа по 5 сентября подать заявление можно будет и в участковых избирательных комиссиях.

При подаче заявления избирателю необходимо иметь с собой паспорт гражданина России (во время замены – временное удостоверение личности). Заявление можно заполнить и вручную, и в машинописном виде с нанесенным на него машиночитаемым кодом на компьютерном оборудовании в ТИК, УИК (в случае ее оснащения необходимым оборудованием) или МФЦ.

После заявление проверяет член комиссии или работник МФЦ. Основная часть заявления остается в пункте приема, а отрывной талон передается избирателю. В отрывную часть вносятся: фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись и дата, а также фамилия, имя и отчество избирателя, номер участка, на территории которого избиратель желает принять участие в голосовании, адрес помещения для голосования и номер телефона УИК.

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать до 5 сентября. Однако если избиратель по каким бы то ни было причинам не успел этого сделать, с 6 сентября до 14.00 8 сентября можно будет подать так называемое «специальное заявление». Оформить его можно только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. «Специальное заявление» остается на руках у избирателя и в день голосования передается им участковой избирательной комиссии, где он будет голосовать.

Избирателю надо помнить, что подать заявление о голосовании по месту нахождения можно только один раз. Повторное голосование – это нарушение закона, грозящее административной ответственностью в виде штрафа в 30 тыс. руб.

Система уже хорошо зарекомендовала себя. Так, на выборах Президента России избирательными комиссиями Якутии было оформлено более 51300 заявлений о включении в список по месту нахождения. Через Единый портал государственных услуг было принято 8611 заявлений о голосовании на территории республики.

Единый день голосования состоится 9 сентября. Якутянам предстоит выбрать главу республики, мэра Якутска, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Гордумы столицы, 15 глав районов, 17 глав поселений, депутатов 22 районных и 7 поселенческих советов.