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23 августа 2018, 12:38
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Из-за затопленного моста спасатели Якутии перевозят людей на лодках

20 августа, возвращаясь в город Якутск с ежегодных командно штабных учений по ликвидации аварийных разливов нефти и несения круглосуточного дежурства при охране снаряжения и оборудования в полевых условиях, проходивших в г. Ленске, спасатели Службы спасения Якутии, в составе 11 человек, задержались на переправе р. Малая Ботуобуя, для помощи в перевозке людей и обеспечения безопасности населения.

Тогда, спасатели, под руководством старшего группы Вр.и.о. первого заместителя начальника Геннадия Алексеева, совместно с сотрудниками ГИМС, организовали перевозку около 500 человек.

После, 21 августа, на смену подоспела группа Нюрбинского ПСО ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» под руководством старшего группы Афанасия Ноева.

За последние сутки спасатели, совместно с сотрудниками ГИМС, перевезли более 250 человек.

На данный момент, со стороны Сунтар находится 80 человек и 17 большегрузов.

Согласно прогнозу Центра мониторинга и прогнозирования Службы спасения Якутии обстановка в этом районе учитывая увлажненность почвы и ежедневное выпадения осадков возможно сохранение неблагоприятных уровней воды.

А в связи с накоплениям грузовых машин со скоропортящимся грузом существует вероятность ЧС локального характера.

Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Мария Самсонова.
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