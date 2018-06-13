Из-за взрывных работ перекроют участок трассы «Лена»

В четверг, 14 июня, на территории Республики Саха (Якутия) запретят движение автотранспорта по участку федеральной трассы А-360 «Лена» (от Невера до Якутска). Об этом предупреждает водителей ФКУ Упрдор «Лена».

Как сообщает Управление, завтра на месторождении «Трассовое» предприятия ГРК «Нижнеякокитский» запланирован массовый взрыв. Работы пройдут в 455-ти метрах от дороги. Для безопасности автомобилистов и их пассажиров проезд полностью перекроют по отрезку с 692-го км по 694-й км. Уточняется, что запрет будет носить кратковременный характер и действовать в течение 10-15 минут в период с 12:00 до 18:00. Водителей просят соблюдать требования временных знаков и заранее составить маршруты поездок.