Из-за пьяного брата в автокатастрофе пострадал якутянин

На Покровском тракте пьяный автомобилист, перевернув машину, оставил своего родственника погибать.

12 сентября около 8 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району из медицинского учреждения поступило телефонное сообщение о том, в приемный покой местной больницы с тяжелыми травмами головы госпитализирован 37-летний мужчина.

В ходе разбирательств выяснилось, что пострадавший был пассажиром автомобиля «Тойота Витц». Автоавария произошла между селами Техтюр и Октемцы. 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Витц», не выдержал безопасную скорость движения, вследствие чего, не справившись с рулевым управлением, съехал с дорожного полотна с последующим опрокидыванием транспортного средства.

После аварии автомобилист, оставив своего пострадавшего брата, «ретировался» в неизвестном направлении. Однако спустя пару часов он был установлен и задержан. В объяснении он написал, что по пути следования из Якутска в с. Октемцы, распивал с родственником пиво, после чего, проехав с. Техтюр, ничего не помнит.

В итоге последствиями пьяной поездки стали: лишение права управления транспортными средствами, штраф в размере 30 тысяч рублей, тяжкий вред здоровью и искорёженный автомобиль.