Из-за неисправности самолетов «Вим-Авиа» и «Якутии» 600 россиян застряли в Турции

Из-за неисправности самолета более 600 российских туристов застряли в Турции. Их должны вывезти домой 27-28 июня.

Более 600 туристов из России застряли в Турции на два дня из-за неисправности самолета, передает Телеканал 360.

Отдыхающие должны были вернуться в России рейсом компании «Вим-Авиа» из-за больших проблем у перевозчика, его поменяли на авиакомпанию «Якутия». Туристов должны были доставить домой 24 июня, но затем из-за неисправности задержался уже самолет «Якутии»

В компании TED Travel, которая устраивала отдых туристам, некоторые уже полетели в Россию рейсами других компаний. В Турции остались около 400 человек, их вывезут домой 27-28 июня.

Пассажиров на время ожидания оставили в тех же отелях, где они жили, или разместили в другие — сходной категории.