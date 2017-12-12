Из-за недобросовестного подрядчика жители дома в Мирном остались без фасада

Краткосрочный план региональной программы капремонта в 2017-м году включает в себя более 150 объектов жилого фонда. По состоянию на 29.11.17 завершены работы по 95-ти домам.

Реализация текущего краткосрочного плана по капремонту до конца года по прогнозам будет выполнена на 95%. Не смотря на сложности, возникающие у подрядных организаций при проведении работ по покраске фасада домов, утеплению межпанельных швов, ремонта рулонной кровли при отрицательных температурах, строительно-монтажные работы на многих объектах уже завершены и ожидают согласования и подтверждения. Участвовать в тендерах на проведение работ по капремонту могут строительно-монтажные компании, которые внесены в реестр квалифицированных подрядных организаций, таких по Республике 76.

Однако не все подрядчики сегодня исполняют возложенные на них договорные обязательства. По результатам работы за 2017 год не укладываются в сроки и ведут работы с отставанием 8 подрядных организаций по 11 объектам жилого фонда. По отдельным элементам имеется отставание от графиков выполнения работ, в отношении 4 подрядных организаций (ООО «Туймаада-Групп», ООО «Атман», ООО «Легион-ГРК», ООО «Оникс») проводится дополнительный мониторинг за выполнением работ по капремонту. В 2017 году Фондом в отношении недобросовестных подрядных организаций выставлено 10 судебных исков на сумму 14,1 млн. руб., из них удовлетворено судом 8 исков на общую сумму 4,07 млн. руб. Под вопросом расторжения соглашения подрядчик ООО «Боском», который выполнил работы с отставанием и нарушениями технологии производства.

Расторгнут договор с ООО «Северинвестстрой», который согласно заключенного с ФКР МКД РС (Я) договора, был обязан выполнить работы по капремонту фасада в многоквартирном доме по адресу: г. Мирный, ул. 40 Лет Октября, 1 в срок до 29-го мая т.г. Отметим, что эта дата окончания проводимых работ возникла в результате продления соглашения. В рамках заключенного основного договора, на основании протокола собственников МКД, было составлено дополнительное соглашение, определяющее срок выполнения с 01.05.2017 по 29.05.2017. Однако, после частичного выполнения, работы были приостановлены. Вверенный компании дом находится в неприглядном виде: одна сторона обшита минеральной плитой (утеплителем), на другой стороне осуществлена укладка «Изоспана В» на стенах здания, при этом, как отмечают специалисты, с нарушением технологии производства.

Не исполняющие или исполняющие неполностью свои договорные обязательства подрядчики ставят под удар выполнение всего краткосрочного плана программы капитального ремонта. Для таких организаций существуют штрафные санкции, вплоть до внесения их в реестр недобросовестных поставщиков. Напомним, что с текущего года у региональных операторов программы капремонта появилась возможность вносить недобросовестных подрядчиков в специальный реестр недобросовестных поставщиков. В этот реестр включается информация об исполнителях, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контракта.

По состоянию на 4 декабря в рамках краткосрочного плана программы капремонта завершены работы по 95-ти объектам, еще по 83-м пока продолжаются, в большинстве домов из этого числа ремонт завершен на 90-95%. Также в рамках пилотного проекта по ускоренной замене лифтового оборудования в Якутии ведутся работы в городах Нерюнгри и Мирный. В план в этом году включено 160 лифтов в 72-х многоквартирных домах. Работы выполняет подрядчик ПАО Карачаровский Механический Завод. По состоянию на 29 ноября заменен 41 лифт в 13-ти многоквартирных домах, в остальных работы ведутся в активном темпе.

Напомним, что Республиканская программа капремонта рассчитана до 2043 года, и за этот период времени на территории региона должно быть капитально отремонтировано более 5000 многоквартирных домов.