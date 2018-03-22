Из-за наплыва охотников в отделе по выдаче лицензий изменился график работы

Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) информирует о временном графике приема граждан столичного отдела лицензионно-разрешительной работы.

Особенность Якутии заключается в том, что здесь очень много охотников. Спрос на оружие с каждым годом неуклонно растет, что влияет на рост запрашиваемых услуг.

Ежегодно в преддверии весенней охоты на водоплавающую дичь в марте и апреле в 3-4 раза увеличивается число граждан, обращающихся в отдел лицензионно-разрешительной работы за получением государственных услуг для приобретения оружия, продления разрешения на хранение и ношение оружия. Это создает дополнительные очереди и нагрузку в приеме заявлений граждан, обработка которых производится в электронном виде через сервис централизованного учета оружия. Ажиотажа можно избежать, если своевременно в течение года обратиться за оформлением разрешительных документов.

В целях стабилизации обстановки в отделе ЛРР по г. Якутску и ГО Жатай утвержден временный график работы, действующий до 30 апреля 2018 года, в соответствии с которым предоставление государственных услуг населению осуществляется с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 с перерывом с 12:30 до 14:00.