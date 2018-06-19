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19 июня 2018, 8:59
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Из-за короткого замыкания в Ленске загорелся частный гараж

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

В г. Ленске огнеборцы ликвидировали пожар

18 июня 2018 г. в 19.00. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном гараже на ул. Пролетарская г. Ленска. К моменту прибытия пожарного подразделения – через три минуты, горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 10 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Всего на ликвидацию пожара привлекалось: 1 единица техники и 6 человек личного состава.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

 

 

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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