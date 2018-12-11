60-летний водитель наехал на ребенка в Якутске

10 декабря около 7 часов вечера возле дома №1 по улице Дзержинского г. Якутска, произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода.

По предварительным данным установлено, что в 18:30 61-летний водитель, управляя транспортным средством «Toyota Carina», следуя по улице Орджоникидзе со стороны улицы Дзержинского, при повороте направо, на улицу Петра Алексеева, не предоставил преимущество в движении пешеходу, в результате совершил наезд на несовершеннолетнего

мальчика 9-лет, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи доставила в детское медицинское учреждение несовершеннолетнего пешехода, где после осмотра врачи ему поставили диагноз: ушиб мягких тканей лба слева, назначили амбулаторное лечение.

Из объяснения водителя следует, что когда он поворачивал на ул. Петра Алексеева и двигался за автобусом, из-за густого дыма он не успел увидеть мальчика, который появился внезапно, он принял меры экстренного торможения, но избежать наезда ему не удалось.



Проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянения не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По данному факту ДТП Госавтоинспекцией г. Якутска возбуждено административное расследование.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает всем водителям, что в связи с гололедом и погодными условиями, необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, быть особенно внимательными и аккуратными на дворовых территориях и жилых зонах и остановок общественного транспорта. При выборе скорости движения нужно исходить из возможности видеть и понимать постоянно меняющуюся дорожную обстановку (знаки и светофоры, действия других водителей и пешеходов), а так же своевременно принимать правильные решения. В соответствии с требованиями ПДД водитель обязан соблюдать необходимые меры безопасности, избегать возникновения аварийных ситуаций вплоть до полной остановки транспортного средства. Помните, что в условиях гололеда

тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.

Пешеходам нужно быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, родителям необходимо подавать детям пример правильного поведения на дороге. В темное время суток носите на одежде специальные световозвращающие элементы, так как они помогают водителю разглядеть в темноте пешехода и вовремя принять меры для предотвращения возможного ДТП.