Из-за аварии пострадали «Игры Манчаары»?

Ведутся аварийно-восстановительные работы на 58 км Вл-110 кВ Сунтар-Вилюйск. На место повреждения направлены две оперативные бригады. Организован обход линии Сунтар-Нюрба, в ходе которого установлено повреждение опоры линии 104.
Запущены в работу резервные ДЭС в Нюрбе, Верхневилюйске и Вилюйске. В настоящее время подано напряжение всем потребителям Верхневилюйского, Вилюйского районов и Сунтарского районов. Остаются под ограничением часть населения Нюрбинского района.
«В Верхневилюйском районе, где проходят в данный момент XX Спартакиада «Игры Манчаары», электроснабжение полностью восстановлено», — сообщил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Гаврил Левин.
Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 21.30 часам вечера.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я). Фотографии пресс-службы Ил Тумэна.