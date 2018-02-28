Из Ытык-Кюеля до Кюсюра: Таттинские автоледи за Полярным кругом

Две недели понадобилось шести отважным женщинам, чтобы преодолеть на автомашинах путь длиной четыре тысячи километров из Ытык-Кюеля Таттинского улуса до села Кюсюр Булунского района и обратно. Вдохновителем и руководителем дальнего путешествия является Елена Баишева, ранее работавшая арбитражным управляющим сельхозпредприятия «Булунский».

Сегодня Елена Матвеевна вместе с напарницами — предпринимательницей Вандой Никифоровой и водителем Жанной Поповой в гостях у редакции «Илкэн».

– Наша ассоциация «Женщины автолюбители Якутии» выиграла грант по проекту «Возрождение ЗОЖ в селе Кюсюр» с целью поддержки жителей далекого эвенкийского наслега, — говорит Елена Баишева. — Первым этапом его реализации стал автопробег до Булуна. Искала желающих осуществить замысел в 13 районах, откликнулись таттинские леди за рулем. Выехали из райцентра Таттинского улуса 9 февраля на машинах «Suzuki Escudo» и «УАЗ-Хантер».

– Ваш маршрут пролегал через Якутск, Горный, Вилюйский, Жиганский районы и далее до Кюсюра. Знаю, что после вилюйской трассы дорога на севера очень сложная…

— Вы правы. Мы выбрали путь: Ытык-Кюель – Якутск – Хампа — Кысыл-Сыр – Балагаччы – Жиганск – Кюсюр. Конечно, после Кысыл-Сыра путь до Жиганска непростой, но все обошлось. До Жиганска доехали через пару дней. Там нас хорошо встретили, провели встречу с населением, агитировали за ЗОЖ, переночевали. Однако нам сказали, что дальше дороги для вашего транспорта нет, более-менее накатанным зимником, по словам дорожников, были 70 км из 260-ти. Но решили ехать дальше до Джарджана.

— Можно только восхищаться вашим мужеством. Как дальше продвигалась гуманитарная экспедиция?

— Целый день ехали по реке Лена, встретили по пути дорожников, приехали до пункта назначения. Далее преодолев еще 180 км приезжаем на участок Верхнее Молодо. Там благодаря компании «Алмазы Анабара» нам предоставили «КАМАЗ-вахтовку», чтобы мы без приключений добрались до участка Приленская (212 км) за девять часов. Свои «железные кони» оставили в Молодо. В Приленском нас ждали ребята из Кюсюра на снегоходах «Ямаха». Три часа захватывающей поездки, ведь большинство из нас впервые сели на сани снегоходов, и мы в Кюсюре!

Надо сказать, что мы заранее отправили на «КАМАЗе» более 300 кг груза для кюсюрцев, чтобы сильно не загружать свои авто. Погода нам благоприятствовала, по пути попадались множество следов оленей, волков, видели белых песцов.

— Чем занимались в Кюсюре?

— Два дня прошли очень насыщенно. Спасибо главе села Николаю Чемезову. Было много встреч, круглых столов, медосмотр населения (с нами была врач). Рассказывали про гранты, про жизнь в Таттинском районе, говорили с местными депутатами (одна из нас Ванда Никифорова депутат улусного собрания), провели спортивные игры, словом, постарались, чтобы было и полезно, и интересно. Раздали гуманитарную помощь многодетным и малоимущим семьям. Надо сказать, что здесь проживет 1400 человек. Из 600 работоспособных людей лишь 300 человек имеют постоянную работу (!). Договорились выплатить из средств гранта аренду спортивного зала и клуба для занятий населения, оплату проездных для желающих идти в оленеводство.

Обратно снова на снегоходах до Приленского, оттуда на «КАМАЗе» до Молодо, где нас ждали наши автомашины. Правда, на обратном пути пришлось повозиться с «Хантером». Справились своими силами.

В итоге мы проехали туда и обратно более четырех тысяч км (считая Таттинский район). Приехали в Якутск 23 февраля – в День защитника Отечества. Затем таттинские автоледи уехали в свое Заречье. Мои напарницы довольны поездкой, они открыли для себя уникальную северную природу и кухню, восхищены гостеприимством и радушием северян, рады, что смогли хоть чем-то помочь им…