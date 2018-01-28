Из Якутска в Бердигестях доставят модельную котельную

Вечером 27.01.2018 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в п. Бердигестях Горного района горит котельная «РИК» по всей площади. Общая площадь пожара составило 103 кв.м. Предварительная причина пожара явилось нарушение техники безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси.

Есть пострадавший.

Котельная отапливала часть поселка, в том числе социально значимые объекты.

Проведено заседание межведомственной рабочей группы Правительства РС(Я) по руководством первого заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия) КОЛОДЕЗНИКОВА А.З., на котором было принято решение о доставке из г. Якутска в п. Бердигестях модульной котельной контейнерного типа мощностью 1мВт.

К месту происшествия убыли оперативные группы Главного управления МЧС России по РС(Я), службы спасения Республики Саха (Якутия) и испытательной пожарной лаборатории по Республике Саха (Якутия).

Всего на месте происшествия задействовано: 113 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 30 человек личного состава и 4 единицы техники.

Фото ГУ МЧС России по РСЯ) с места пожара