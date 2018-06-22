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22 июня 2018, 14:10
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Из воинов-медиков их осталось трое

Анисиму Прокопьеву было двадцать пять, когда он, герой войны, кавалер орденов  Отечественной войны второй степени и Красного Знамени, впервые открыл дверь ЯФАШ, а в 1954 году четыре незабываемых года учебы, работа секретарем комсомольской организации, маячившая впереди перспектива работы в столичном комитете комсомола  — все это было позади. Мама его к этому времени умерла, нужно было работать, помогать отцу, ослепшему в годы войны. А впереди – тридцать лет служения медицине и своим землякам. Надо было начинать самостоятельную жизнь.

Вернулся молодой фельдшер в родной Верхневилюйский район. Первым местом работы стало село Мэйик. Хозяйство его было огромным по территории, оно объединило четыре бывших колхоза, наслега были раскиданы друг от друга на приличные расстояния, и, если б не молодой организм и горячее желание помогать людям, пришлось бы молодому специалисту туго. Самый дальний участок находился в пятидесяти километрах от села, так что исходил он свой участок вдоль и поперек. По его инициативе в Мэйике была построена маленькая больничка на четыре койки, она по сей день служит селянам. Анисим Григорьевич называет ее медпунктом, но сейчас это скорее всего фельдшерско-акушерский пункт. Честный, трудолюбивый и скромный, фельдшер Прокопьев, как его должно быть называли на селе, работы не боялся и себя не жалел, и следом пришло признание, уважение людей. Его перебросили в другое село — Хоро. Уже имея опыт самостоятельной работы, он работал на совесть, дневал и ночевал в своей больничке, обслуживал вызовы. И здесь Анисим Прокопьев тоже взялся за строительство больницы, уже на десять коек, а вскоре его пригласили работать в районную больницу. Там он обучился на курсах зуботехников и открыл стоматологический кабинет. В общей сложности медицине отличник здравоохранения СССР Анисим Прокопьев, служа верой и правдой, отдал тридцать лет своей жизни.

— По правде сказать, —  удивляет меня неожиданным поворотом в разговоре Анисим Григорьевич, — я вообще-то с детства мечтал стать художником.

Об этом своем призвании он знал еще мальчишкой, когда, вооружившись простым карандашом и тетрадкой, он находил укромный уголок в доме или убегал в поле и рисовал, рисовал, забыв обо всем на свете. Рисовал все, что видел, и те, кто видел его рисунки, были уверены, что станет мальчик известным художником. Но осуществиться его заветной мечте помешала война. В 41-ом он окончил седьмой класс, исполнилось ему к тому времени пятнадцать лет. Началась война, и стар и мал стали обучаться военному делу. Анисим лучше всех своих друзей стрелял (может быть, дал о себе знать глаз художника?) и даже одним из первых в районе получил значок «Ворошиловский стрелок». Потом это пригодится ему на войне.

Война сделала его снайпером, вернее даже учителем снайперов, сначала он выучился сам, а потом в течение двух лет готовил снайперов в полковой школе младших командиров 284 стрелковой дивизии 17-ой армии.

— В сорок втором году по приказу Сталина из воинов-якутян стали готовить снайперов, разведчиков, связистов, — рассказывает Анисим Григорьевич. -Группы снайперов учили по сорок дней и отправляли на фронт. Помню своих учителей, у которых учился, командиров роты автоматчиков Матюшина и Выробова, они были офицерами еще царской армии. Из нашей школы вышли многие ставшие потом известными снайперы и артиллеристы. Я очень горжусь тем, что мне доверили обучать их. Я после войны писал в Забайкальский военный округ, пытался узнать о судьбе своей дивизии, но концов не нашел, сказали, что часть расформировали.

После войны Анисим три года служил в Тихоокеанском морском флоте в 19-ой ОМС бригаде, учился в школе по подготовке младших командиров.

Заслуженный работник культуры ЯАССР, член Союза художников России, Анисим Прокопьев счастливый человек. Его мечте было суждено осуществиться, годы спустя он пришел-таки в культуру. Десять лет возглавлял Верхневилюйский районный отдел культуры. Будто наверстывая упущенное, он с головой окунается в искусство. Рисует, лепит, участвует в выставках. Вместе с учителем рисования Егором Крылатовым они создали скульптуру «Хотун Булуу». Он — автор памятников «Защитникам Родины» в Верхневилюйске и «Павшим воинам» в Нюрбе. Вместе со своими учениками, в числе которых был и его внук – тогда студент Ленинградской художественной академии имени Репина Николай Чоччосов, скульптор создал памятник своему знаменитому земляку Юрию Николаевичу Прокопьеву.

Анисим Прокопьев работает и как косторез. Многие его работы сейчас хранятся в Национальном музее в Якутске. Его скульптура «Генералиссимус» приняла участие в выставке, посвященной 70-летию Великой Победы.

Это Анисим Григорьевич сказал мне, что осталось их из медиков, прошедших Великую Отечественную войну, всего трое. Попросил написать и о двух  Иванах Ивановичах — Махначевском и Бубякине. Об Иване Ивановиче Махначевском я писала, а Ивана Ивановича Бубякина мне так  и не удалось найти, и я сказала об этом Прокопьеву.

— Возможно, уехал в Москву к дочери, — сказал он, посетовал, что не получилось у Ивана Ивановича с жильем в Якутске.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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