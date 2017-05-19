Из стенограммы с В. Путиным по ликвидации последствий паводков и пожаров

Отрывки из стенограммы совещания под руководством Президента РФ В.В. Путина по вопросам ликвидации последствий паводков и пожаров в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (15.05.2017 г., г. Иркутск)

19 Мая 2017

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Я вас попросил собраться для того, чтобы обсудить последствия и то, что мы делаем по преодолению этих последствий, по борьбе с пожарами, паводками, со стихийными бедствиями. У нас сегодня кроме моих коллег из Правительства здесь Борисов Егор Афанасьевич – глава Республики Саха (Якутия), Левченко Сергей Георгиевич – губернатор Иркутской области, Цыденов Алексей Самбуевич (Бурятия), Якушев Владимир Владимирович (Тюменская область). И я просил также подъехать руководителей муниципальных образований: мэр Саянска Иркутской области Боровский Олег Валерьевич, Вотяков Сергей Борисович – глава администрации Ишимского муниципального района Тюменской области, Свистелин Кирилл Викторович – мэр Киренского района Иркутской области и Шепетя Андрей Анатольевич – глава муниципального образования «Зоны» Аларского района Иркутской области.

Поговорим, как я сказал, само собой разумеется, о ликвидации последствий природных пожаров на территории Сибири – давайте с этого начнём. Наиболее напряжённая ситуация, как известно, сложилась в Иркутской области и в Бурятии, но в Бурятии поменьше, тем не менее проблемы тоже есть. В целом в обоих субъектах Федерации сгорели десятки жилых домов. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений, слава богу, не допущено гибели людей – это самое главное, и это хотел бы отметить.

В ходе совещания надеюсь услышать от вас доклады, как организована работа по оказанию поддержки пострадавшим гражданам, включая временное размещение, медицинскую и материальную помощь.

Мы с вами по телефону уже со многими разговаривали, мне и глава МЧС докладывал, и руководители регионов, но хотелось бы услышать актуальную информацию.

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В.Путин: Егор Афанасьевич, пожалуйста.

Е.Борисов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Я хотел бы остановиться на двух вопросах.

Первый – это паводковая ситуация. Сегодня уровень воды наблюдается ниже критических отметок пока. Только начинается паводок. Я хотел бы прежде всего отметить и поблагодарить, Владимир Владимирович, Вас с учётом того, что после известных событий 2001 года, когда по Ленску было принято очень много мер, восстановлен город в кратчайший срок, были реализованы Ваши поручения по строительству защитных сооружений.

В то время под паводкоопасную ситуацию попало примерно около 400 тысяч человек. Сегодня в результате строительства более 70 километров защитных сооружений в городе Якутске, в Ленске, в Олёкминске и других районных центрах мы уже защитили 340 тысяч человек с предотвращением ущерба на 12 миллиардов рублей. Это очень большой объём. За это достаточно долгое время все эти задачи решены. Но сегодня остаются на паводкоопасных территориях примерно 45 тысяч человек. Мы по ним работы ведём, все организационные вопросы решены, нормативно-правовые акты регионального уровня приняты.

В республике с учётом прогнозов гидрометеослужбы мы уже предполагаем, где чрезвычайные ситуации могут возникнуть, но они дойдут до уровня только региональной ЧС, то есть на федеральный уровень мы не выйдем. Мы Владимиру Андреевичу об этом сообщили. То есть мы своими силами, насколько возможно, решим.

Есть одна проблема, которую я хотел бы подчеркнуть. В истории гидрометеорологических наблюдений на северо-востоке республики в бассейнах рек Колыма, Индигирка и Яна выпало в октябре, ноябре, декабре снега от двух с половиной до трёх норм. Такого никогда в жизни не было. В связи с этим мы ожидаем, что в конце июня – начале июля могут появиться дождевые и так называемые горные паводковые ситуации. Мы очень насторожены и хотим попросить МЧС и гидрометеослужбу дополнительно провести исследования, что можно ожидать. Это то, что касается паводковой ситуации.

Что касается лесных пожаров. Мы в последние годы очень интенсивно и эффективно взаимодействуем и с Агентством лесного хозяйства, и с МЧС. Ряд новшеств ввели – насколько возможно пожары тушить в первые два дня. Мы в 2015 году, в 2016 году организационно и с точки зрения мобилизации очень много сделали и пожары сократили. По средним 20‑летним наблюдениям, если 33 пожара в среднем в год было, в полтора раза, а в прошлом году было в два раза меньше по количеству, при этом площадь была сокращена до 20 раз. Это мы считаем большим достижением. Мы хотим эту работу продолжить. Главное – это мобилизация в первые два дня. Если третий-четвёртый день, мы уже упускаем, и расширяются площади.

Что касается организационных мероприятий. Нормативные акты полностью приняты по противопожарным мероприятиям. Мы определили 650 населённых пунктов республики, которые могут подвергаться лесным пожарам, опасность пожаров – в 299 [населённых пунктах]. Мы уделяем им особое внимание, потому что всё‑таки посёлки очень отдалённые, и мобилизовать людей очень сложно.

Сегодня все меры взаимодействия приняты. Пожарный сезон начался 2 мая. На сегодняшний день на 15 гектарах отмечено в эти праздничные дни семь пожаров, но они все локализованы. Меры сегодня принимаются.

Что мы сегодня просим? Первый вопрос, на который нам необходимо обратить внимание, Владимир Владимирович, по мобилизации населения. У нас есть добровольные пожарные дружины, добровольные народные дружины, мы их привлекаем. Но, к сожалению, у муниципалитетов нет полномочий мобилизации под лесные пожары. У них есть полномочия только защитить в том случае, когда пожары приблизятся к населённым пунктам. А есть пожары, которые возникают за 30 километров, за 20 километров, для них тоже надо мобилизовать людей, а у них нет полномочий. И мы вынуждены разными способами – и рекомендациями, и давлением – их мобилизовать. В последние годы нам удаётся, но всё‑таки в определённых условиях мы нарушаем полномочия. Первая просьба, чтобы рассмотрели этот вопрос.

Второй вопрос. Всё‑таки республика имеет самое большое количество эксплуатационного леса среди субъектов Российской Федерации. При этом служба «Авиалесоохраны» своего подразделения в Якутии не имеет. Мы вынуждены сами держать таких людей, но они же не специалисты, а «Авиалесоохрана» – это всё‑таки специальная структура. Мы хотели бы, чтобы в Якутии появились хотя бы 50 человек, чтобы они были флагманом мобилизации специалистов такого рода.

В.Путин: Специалисты по лесоохране?

Е.Борисов: Нет, это парашютисты, чисто авиационная служба.

В.Путин: Это подразделение МЧС? Минприроды?

Е.Борисов: «Авиалесоохрана» – Агентство лесного хозяйства создало такую структуру.

Третий вопрос – очень щепетильный вопрос. Принято постановление Правительства Российской Федерации о запрете проведения так называемых контролируемых профилактических выжиганий на землях сельхозназначения, по‑простому – о сельхозпалах.

Сегодня что получается? Люди вынуждены проводить сельхозпалы, секретно их проводят. При этом мы их контролировать не можем, сжигают и уходят от ответственности, просто исчезают. А если бы разрешали им легально, то мы могли бы контролировать, требовать с них подписи за ответственность и так далее. Люди просто вынуждены этим заниматься нелегально. В результате, наоборот, становится больше пожаров от сельхозпалов.

Поэтому полномочия регулирования этих процессов нужны в исключительном порядке хотя бы для северных территорий, где можно снег оставлять в весеннее время. Снег есть, трава появляется, начинают сжигать. Дали бы право нам регулировать, под ответственность субъектов Российской Федерации.

И последний вопрос. Мы понимаем, что у нас финансовых ресурсов не хватает, но с учётом передачи полномочий были переданы определённые объёмы финансирования, и норматив на один гектар эксплуатационного леса в целом по стране составляет 25 рублей, то есть на один гектар эксплуатационного леса даётся 25 рублей на пожаротушение. По Дальнему Востоку это составляет 10 рублей. По Республике Саха составляет 3 рубля. Всё‑таки мы не просим даже среднестрановой показатель, мы просим хотя бы увеличить от 3 до 5 рублей. Антон Германович Силуанов нас ругает, но при этом мы всё равно даём свои деньги, чтобы мобилизовывать, заниматься этими делами. Норматив, хотя бы с учётом очень большого объёма леса, надо было бы в этом деле немножко поддержать.

Мы не просим тот максимум, который установлен в целом по стране. Мы всё‑таки хотим, чтобы по той методике, о которой сегодня говорим, – первые два дня наблюдать и потушить пожар в очаговом состоянии – финансирование немного проавансировали, а то у нас по факту получается. А когда факт состоялся, расширился пожар, затраты растут. А если бы мы чуть-чуть проавансировались, мы бы заранее всё это потушили. Вот такая просьба.

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В.Путин: Теперь по поводу тех вопросов, которые коллеги ставили из регионов. Мобилизация населения – нет полномочий. В чём проблема, я не понимаю? Кто‑нибудь может сказать, почему нет полномочий? Законом не предусмотрена мобилизация людей на борьбу с пожарами?

Е.Борисов: По полномочиям. Местная администрация вообще в мобилизации не участвует.

В.Путин: А кто участвует?

Е.Борисов: Служба МЧС и служба лесного хозяйства.

В.Путин: Владимира Андреевича хочу спросить: а что, у Вас есть какие‑то возражения, чтобы муниципалитеты мобилизовывали людей?

В.Пучков: Владимир Владимирович, никаких возражений нет. В рамках федерального законодательства и Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций все вопросы отработаны. Есть один узкий момент, потому что по действующим нормативным документам глава муниципального образования отвечает только за территорию муниципального образования.

Е.Борисов: Посёлка, населённого пункта.

В.Пучков: А Егор Афанасьевич обратил внимание на ситуацию, когда пожар возникает на значительном расстоянии от этого населённого пункта, на землях лесного фонда, на землях сельхозназначения.

В.Путин: Во всяком случае, это не должно быть каким‑то ограничением, нужно людям предоставить право это сделать.

В.Пучков: Так точно. С Вашего разрешения мы совместно с Республикой Саха (Якутия) отработаем дополнительно этот вопрос с учётом специфики республики.

В.Путин: Да, внесите предложения, и всё.

В.Пучков: Есть.

В.Путин: Это первое.

Второе, это вопрос к Минприроде. Мы сегодня в поручении отметим Минприроды, чтобы они внесли предложения по поводу подразделений лесоохраны. Действительно, огромные пространства такие, колоссальные, и нет у них соответствующего подразделения. Наверное, это неправильно.

Теперь по поводу – это тоже к МЧС – запрета сельхозпалов. Слышали, Егор Афанасьевич предлагает это разрешить под контролем. Ваше мнение какое?

В.Пучков: Владимир Владимирович, докладываю. У нас контролируемые сельхозпалы разрешены. Подготовлен целый пакет нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, и мы совместно с соответствующими руководителями на местах эту работу организовываем.

Но проблема Республики Саха (Якутия) – очень большие площади, гигантские расстояния, поэтому…

В.Путин: Нет, одно дело – площади, а другое дело – формальное нормативное регулирование: можно или нельзя? Егор Афанасьевич говорит, что это нельзя вообще делать.

Е.Борисов: В 2015 году, в декабре, постановление Правительства вышло запретить вообще. Я с Ткачёвым встречался недавно, говорю: Вы как‑то нам дайте возможность, вместе в Правительство пойдём, пробьём этот вопрос в порядке исключения. Этот вопрос от Вас зависит, Владимир Андреевич, это была Ваша инициатива.

В.Пучков: Егор Афанасьевич, в 2016 году внесены все необходимые изменения, постановлением Правительства все эти вопросы регламентированы.

Е.Борисов: Мы в этом году не смогли, и люди нелегально проводят сельхозпалы.

В.Путин: Давайте в сегодняшнем поручении это запишем. Разберитесь с этим, ладно?

В.Пучков: Есть.

В.Путин: А в целом если такая необходимость есть, то Вы не возражаете, да? Под контролем.

В.Пучков: Мы поддерживаем предложение, потому что при выполнении соответствующих мер безопасности…

В.Путин: Я хочу увидеть документы, где это отрегламентировано.

В.Пучков: Есть, Владимир Владимирович.

В.Путин: Спасибо.

Теперь по поводу того, что в среднем на эту работу предусмотрено по 25 рублей на гектар, а почему‑то в Якутии – 3 рубля.

Е.Борисов: Да, 3 рубля. Это чисто с методикой связано. Я думаю, если поручение будет, поддержат, они сами признают это.

В.Путин: Хорошо. Антон Германович, первый вопрос: в целом как обеспечены финансами наши мероприятия?

А второй – частный, что касается этого распределения ресурсов на лесоохрану.

А.Силуанов: Ясно.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В целом действительно у нас механизм отработан, решение Правительства по выделению ресурсов принято. Деньги первые пошли.

Что касается вопросов авансирования, которые Егор Афанасьевич поднимал, вопрос также решаемый, будет решён в установленном порядке, здесь никаких проблем нет. Если есть потребность, деньги будут выделены быстрее.

В.Путин: Нужно это пометить, чтобы не забылось, в поручении.

И вопрос ещё к МЧС по поводу контроля за возможным паводком в Якутии в конце июня.

В.Пучков: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

У нас подготовлены все планы и программы. Мы планируем нарастить группировку всех, кто осуществляет мониторинг, включая мобильные посты наблюдения за состоянием льда, снега и моделирования ситуации, и будет усилена необходимая группировка по защите населённых пунктов Якутии. Совместно с Егором Афанасьевичем мы все вопросы уже согласовали, такая работа организована.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

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