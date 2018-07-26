Из ритуального агентства украли выручку

Сотрудниками группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии была получена информация о том, что в одном из ритуальных агентств г. Олекминск совершена кража 15 000 рублей.

Продавец пояснила, что находилась в подсобном помещении, когда ее позвал покупатель. Она вышла и увидела мужчину – распространителя косметической продукции, который предложил ей приобрести товар. После ее отказа, он сразу ушел. Женщину насторожило, что, как типичный агент по продажам, он не стал рекламировать продукцию и пытаться хоть что-то продать. Она решила проверить кассовый аппарат и обнаружила хищение денег. После ее обращения в дежурную часть, информация о преступлении разошлась по всем наружным службам полиции.

Наряд Росгвардии сразу прибыл к месту происшествия. Со слов потерпевшей и по записи с камеры видеонаблюдения сотрудники установили приметы подозреваемого, который до разговора с продавцом, воспользовался ее отсутствием и опустошил кассу.

Следуя по маршруту патрулирования, росгвардейцы проверили ряд кафе и в одном из них по улице Базарная в зале заметили мужчину, схожего с ориентировочными данными. При проверке было установлено, что задержанный – 42-летний житель Кемеровской области приехал в Олекминск с целью реализации косметической продукции.

Гражданин доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.